علي آل علي في مونديال الدراجات المائية بأمريكا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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يخوض بطلنا علي عيسى آل علي متسابق فريق «بي أند أو ماريناز»، منافسات بطولة العالم للدراجات المائية 2023 التي تقام تحت مظلة الجمعية العالمية للدراجات المائية (آي جي أس بي أيه) في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأمريكية.

ويشارك بطلنا الصاعد في منافسات واقف أشبال تحت 12 عاماً للمرة الأولى في التجمع الرياضي الكبير والذي يضم نخبة الأبطال العالميين في هذه الرياضية من مختلف قارات العالم بدعم كبير من أكاديمية مراسي بي أند ماريناز. وبإشراف فني مباشر من والده عيسى آل علي بطل العالم في الزوارق السريعة.

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