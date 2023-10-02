النسخة 14 من دوري هوكي الجليد تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تنطلق، اليوم، النسخة 14 من دوري الإمارات لهوكي الجليد التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية والتي تقام تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وبمشاركة 6 فرق هي: ستورمز أبوظبي وذيبز العين وشاهين وجالاكسي ومايتي كاملز ووايت بيرز.

وتقام المباريات بين الفرق الستة بنظام الدوري من دورين بمعدل 3 مباريات أسبوعياً مع فترة توقف في الإجازات الشتوية، لتعود الفرق لاستئناف المباريات لتجميع النقاط، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى مرحلة التصفيات النهائية لخوض الدور نصف النهائي ومن ثم النهائي لتحديد بطل الدوري، ويختتم الدوري أواخر مارس المقبل.

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