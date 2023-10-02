«القوس والسهم» يعبر مرحلة التصفيات في «آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو(الصين) - البيان

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تأهل منتخب الإمارات للقوس والسهم إلى الأدوار الإقصائية للعبة، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وحقق تحقيق أرقام التأهل في مرحلة التصفيات التمهيدية، وحصد عبدالله الكتبي 629 نقطة في مسابقة القوس المحدب، محققاً المركز 37، ليتأهل رفقة 50 لاعباً إلى الدور المقبل، ونجح الكتبي في كسر رقمه الشخصي السابق، الذي سجله في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بقونية، كما تأهلت آمنة العوضي وجومانة النجار بمسابقة القوس المركب، وحققت آمنة المركز 35 برصيد 669 نقطة، ونجحت في كسر رقمها السابق، الذي سجلته في بطولة العالم للشباب بإيرلندا، فيما حصدت جومانة 625 نقطة في المركز 50.

وتأهل إلى دور الـ 32 كل من محمد صالح مبارك بـ 667 نقطة، وعائشة آل علي برصيد 618 نقطة، وحصة العوضي (538 نقطة).

الشطرنج

وحقق منتخبنا الوطني للشطرنج فوزه الأول بالدورة، وتغلب على منتخب كوريا الجنوبية، في الجولة الثالثة، بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال، ويخوض المنتخب اليوم منافسات الجولة الرابعة.

وزار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، يرافقه مهند سليمان النقبي القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، وفارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، مقر قرية الرياضيين في هانغتشو.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، أهمية مشاركة الدولة في دورة الألعاب الآسيوية، من أجل الاستمرار في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية، إضافة إلى ترجمة دعم القيادة إلى نتائج مشرفة.

وذكر الحمادي أن إنجازات الوفد الإماراتي في الدورة الآسيوية، تدعو للفخر والتفاؤل بمضاعفة الميداليات، بعد تحقيق 6 ميداليات، جاءت نتاج عمل دؤوب وجهد كبير من الرياضيين، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت قائمة لتعزيز موقع الإمارات في جدول الميداليات.

ثقة

والتقى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي على هامش حضوره بعض المنافسات الرياضية في الدورة، بمجموعة من لاعبي الإمارات، ‏مؤكداً أهمية الظهور والمشاركة الفعّالة، وتحقيق أفضل النتائج حتى نهاية المنافسات التي تجمع العديد من الرياضيين من مختلف الدول الآسيوية.

الرماية

اختتم منتخب الإمارات للرماية مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية، وحقق يحيى المهيري المركز 27 في مسابقة التراب للرجال برصيد 112 نقطة، وجاء وليد العرياني في المركز الـ 36 برصيد 108 نقاط.

وجاءت عائشة الياسي في الظهور الأول للإمارات برماية التراب للسيدات، في المركز الـ 25 برصيد 92 نقطة.

وصول

ويصل منتخب الإمارات للكاراتيه اليوم، إلى هانغتشو، للمشاركة في منافسات «الكوميتيه»، ويضم كلاً من سارة العامري، وفاطمة خصيف، وحوراء العجمي، سليمان الملا.

تطلّع

إلى أكد عبدالله الكتبي لاعب منتخبنا للقوس والسهم، أن المنافسة في «الألعاب الآسيوية» على مستوى عالٍ، نظراً لمشاركة العديد من الأبطال العالميين، ما يشكل فرصة للاعبين للاحتكاك معهم، وقال: على الصعيد الشخصي، نجحت في كسر رقمي السابق، وأتطلع إلى التأهل إلى الأدوار المتقدمة لتحقيق ميدالية للإمارات.

وأضاف: وسط هذه المشاركة المكثفة من الأبطال الأولمبيين، نطمح للوصول إلى المراكز المتقدمة، رغم قوة المنافسة.

وأوضح الكتبي أن دورة الألعاب الآسيوية محطة مهمة قبل المشاركة في البطولة العربية في السعودية، والبطولة الآسيوية في تايلاند المؤهلة إلى الأولمبياد.

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