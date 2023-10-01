أبهر منتخب الشابات الجميع وتغلب على الهند في النهائي .. الإمارات بطل آسيا للرجبي بالصين تايبيه

المصدر: متابعة - العوضي النمر

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فاز منتخبا الإمارات للشباب والشابات تحت 18 سنة، بلقبي بطولة آسيا للرجبي للشباب والشابات المقامة بالصين تايبيه في إنجاز استثنائي، وتغلب منتخب الشباب على هونغ كونغ، في النهائي 12-5، وكان الفريق حقق فوزاً ساحقاً على الهند 37-0 في نصف النهائي.

وأبهر منتخب الشابات الجميع، وتغلب على الهند في النهائي 10 -7، وكان منتخبنا فاز على هونغ كونغ 17-0، وتعادل مع تايلاند 5 - 5 في طريقه للنهائي.

وأكد محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، أن الإنجاز الرائع يعكس عملاً دؤوباً وتفانياً دام لسنوات عديدة، ويضع المنتخب الإماراتي في قمة عالم الرجبي الآسيوي.

وعبر عن اعتزازه بجهود الجميع بداية من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وصولاً إلى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وقال: «الإنجاز ليس مجرد انتصار للمنتخبات الوطنية بل إنجاز للإمارات يثبت قوة وإمكانيات رياضيو الإمارات، وإرادة وعزم الشباب والشابات لتحقيق النجاح في مختلف الميادين».

وأشاد خلدون المليح، مدرب منتخب الشباب بأداء اللاعبين في البطولة، وقال : «الإنجاز يعكس عمل الجهازين الفني والإداري، بالإضافة إلى إخلاص اللاعبين، وتعاون الجميع من أجل تحقيق النجاح».

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