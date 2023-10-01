شهدت تنافساً قوياً في 8 مسابقات.. ختام بطولة «هاب» السنوية للاعبين المصنفين بدولة الإمارات لمصنفي التنس الأرضي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اختتمت أمس بطولة «هاب» السنوية للاعبين المصنفين بالدولة والتي تقام ضمن أجندة اتحاد الإمارات للتنس الأرضي، برعاية شركتي برنس وليدر سبورت الرياضية وبمشاركة 210 لاعبين ولاعبات من المواطنين والمقيمين على حد سواء ومن الجنسين ولكافة الأعمار.

وانطلقت البطولة منذ أسبوعين في ملاعب نادي «هاب» بواحة السيليكون بدبي، وشهدت تنافساً قوياً في 8 مسابقات وهي فئة الرجال والرواد وتحت 16 وتحت 14 وتحت 12 للبنين والبنات وكشفت عن عدد من الوجوه الجديدة التي سوف تثري اللعبة في المستقبل القريب.

حضور

شهد اليوم الختامي جمهورٌ كبيرٌ وقام بتتويج الفائزين والفائزات ليث العاني مدير عام نادي هاب مدير البطولة وممثلو شركتي برنس وليدر سبورت، وتوج اللاعب البريطاني سايمون روبرت بكأس فئة الرجال بعد فوزه على منافسه ميهول جون، وفي مسابقة الرواد فاز بالمركز الأول والكأس محمد عبدالقادر بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه كرستين كوستن.

الناشئون

وفي مسابقة الناشئين تحت 16 سنة فاز كوبولوف على بوكدان، أما على صعيد الناشئات فقد فازت بالكأس زين هو بعد فوزها على هنا قطب. وفي منافسات تحت 12 سنة للبنين فاز بكأس البطولة اللاعب ميسون سليفاكومار بعد فوزه على منافسه رادو بوب، وفازت ايزابيلا جيمس ببطولة تحت 12 سنة بعد فوزها منافستها على ميار راهيل.

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