48 ميدالية لكاراتيه شباب الأهلي في بطولة الرواد السابعة المفتوحة للكاراتيه للمراحل السنية من 7 سنوات وحتى العموم بعُمان

المصدر: دبي - البيان

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حقق أبطال الكاراتيه بنادي شباب الأهلي، إنجازاً جديداً للنادي في اللعبة، بحصولهم على 48 ميدالية ملونة، موزعة بين 21 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و12 ميدالية برونزية، في بطولة الرواد السابعة المفتوحة للكاراتيه للمراحل السنية من 7 سنوات وحتى العموم، والتي أقيمت في الصالة الرياضية بمجمع السلطان قابوس الرياضي في محافظة مسقط، وبمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 5 دول، وعدد من الأندية والأكاديميات الخاصة.

واستطاع أبطال شباب الأهلي في فئة الرجال والفتيات والأولاد والشباب، تحقيق الترتيب الأول العام في البطولة، متفوقين على أقرانهم من الأندية المشاركة، بعدما قدموا مردوداً قوياً في المنافسات والمسابقات المختلفة التي شهدت إثارة وقوة بين اللاعبين.

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