تأهل أندية شباب الأهلي وعجمان وبني ياس والوصل .. اكتمال المربع الذهبي لكأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تأهلت أندية شباب الأهلي وعجمان وبني ياس والوصل، إلى الدور قبل النهائي من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، والذي تقام مباراتاه السبت المقبل، ويلتقي فيهما شباب الأهلي مع بني ياس، والوصل مع عجمان.

وصعد الوصل إلى المربع الذهبي، بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى بانتصارين و6 نقاط، بفوزه بنتيجة أشواط 3-0، في الجولة الثالثة الأخيرة، على بني ياس الذي حل في المركز الثاني بانتصارين و6 نقاط، وبفارق نسبة عدد الأشواط.

وحل الجزيرة في المركز الثالث في المجموعة الأولى، بانتصارين و5 نقاط، بعد فوزه بنتيجة أشواط 3-2، في الجولة الثالثة الأخيرة، على العين، والذي حل في المركز الرابع دون أي انتصار، وبنقطة واحدة.

فيما حسم شباب الأهلي، صدارة المجموعة الثانية بثلاثة انتصارات و8 نقاط، بعد فوزه بنتيجة أشواط 3-0، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة، على النصر، والذي حل ثالثاً بانتصار واحد، و4 نقاط.

وحل عجمان، في المركز الثاني للمجموعة الثانية بانتصارين و4 نقاط، بفوزه بنتيجة أشواط 3-1، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة، على حتا الذي حل في المركز الرابع الأخير دون أي انتصار أو نقاط.

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