كيسلر وفيلتيجي يحطمان الرقم القياسي العالمي بسباق الميل على الطريق

المصدر: رويترز

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حطم الأمريكي هوبس كيسلر والإثيوبية ديريبي فيلتيجي الرقم القياسي العالمي لسباق الميل على الطريق في طريقهما للفوز بالذهبية في النسخة الافتتاحية لبطولة الركض على الطريق في ريجا.

وفاز كيسلر بسباق الرجال بزمن قدره ثلاث دقائق و56.13 ثانية، متفوقا على البريطاني كالوم إلسون ومواطنه سام براكل. وبهذا يتفوق كيسلر بفارق خمس ثوان عن الرقم القياسي العالمي الذي سجله براكل في أبريل الماضي.

وقال كيسلر "أنا بحالة بدنية جيدة، لم أرغب سوى في الفوز، لذا سعيت لتحقيقه".

وأضاف "أود أن أقول إن سباق الميل هو حدث أمريكي للغاية - أحظى أنا وسام (براكل) بخبرة كبيرة في هذا السباق ومن المحتمل أن أركض مسافة الميل ربما 10 مرات هذا العام - وأنا فخور جدا بسام وفخور جدا بنفسي".

وفي وقت سابق اليوم، تفوقت فيلتيجي على الكينية فيث كيبيجون الفائزة بذهبيتين أولمبيتين، لتسجل زمنا قياسيا عالميا قدره أربع دقائق و20.98 ثانية.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق مسجلا باسم الأمريكية نيكي هيلتز عندما قطعت مسافة السباق في أربع دقائق و27.97 ثانية.

وقالت فيلتيجي، التي حلت في المركز الثاني بسباق 1500 متر في بطولة العالم التي أقيمت في أغسطس الماضي، "جئت إلى هنا للفوز وكتابة التاريخ وأحمس الأجيال الجديدة من الرياضيين".

وأضافت "عندما اقتربت من نهاية السباق ورأيت خط النهاية، حينها قررت منافسة كيبيجون على الصدارة... شعرت أن كيبيجون قد تكون مرهقة قليلا، لذا كان لدي اعتقاد أن الفوز عليها ممكن اليوم".

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