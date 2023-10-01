استقبال حافل لمنتخب رماية أصحاب الهمم بعد إنجازات بطولة العالم للرماية البارالمبية في بيرو

المصدر: وام

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عادت إلى أرض الوطن بعثة منتخب الإمارات لرماية أصحاب الهمم بعد مشاركتها في بطولة العالم للرماية البارالمبية، التي أقيمت في بيرو من 21 إلى 28 سبتمبر الماضي.

وتكللت جهود لاعبي المنتخب في البطولة بحصول عائشة المهيري على بطاقة التأهّل لدورة الألعاب البارالمبيّة "باريس 2024" بعد أن حقّقت الرقم المؤهل في مسابقة 10 أمتار "هوائي فئة SH2، وفاز أحمد بوهليبه بالميداليّة البرونزيّة في مسابقة التراب مختلط وقوف فئة SG-U في مشاركته الأولى ببطولة العالم.

وكان في استقبال المنتخب لدى عودته، وفد من اللجنة البارالمبية تقدمهم ذيبان المهيري الأمين العام، الذي قدم التهنئة للبعثة على ما حققته .وأعرب عن سعادته بالإنجازين اللذين أكدا على أن هناك مستقبلا واعدا وأجيالا جديدة تستطيع حصد الألقاب والميداليات والصعود لمنصات التتويج.

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