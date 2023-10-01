هزاع بن زايد يرعى بطولات أبو ظبي العالمية للجودو والكاتا و"المحاربين القدامى"

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ينظم اتحاد الإمارات للجودو بطولات أبو ظبي العالمية الـ 3 خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من 70 دولة.

وتقام البطولات وهي "أبو ظبي جراند سلام" للجودو، بصالة "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية، و"الكاتا" و"المحاربين القدامى" بصالة جامعة السوربون في أبو ظبي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبو ظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات الأخرى.

وثمن سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي للبطولات الثلاث.

وأكد الحرص على التنظيم النموذجي لفعاليات المهرجان الرياضي المصاحب، بما يعكس المكانة المرموقة لأبو ظبي في استضافة البطولات الرياضية، مشيدا بالخبرات المتراكمة للجان المنظمة، لتعزيز النجاحات التي تحققت في البطولات الماضية، ونالت الإشادة والتقدير من الاتحاد الدولي للجودو والاتحادات المشاركة.

وجدد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي الشكر لمجلس أبو ظبي الرياضي على دعمه المستمر ومتابعته لنشاط الاتحاد، وشكر إدارة كل من "مبادلة أرينا" وجامعة السوربون في أبو ظبي على استضافة فعاليات البطولات المقررة، في إطار التعاون المستمر والمشترك، كما أشاد بالجهات الأمنية ومطارات الدولة والفنادق والخدمات الطبية والمتطوعين ووسائل الإعلام، في دعم نجاح بطولات الجودو.

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