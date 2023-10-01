فورمولو بطل كأس أجوستوني في إيطاليا

المصدر: ليسوني(إيطاليا) - وام

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فاز دافيد فورمولو دراج فريق «الإمارات للدراجات الهوائية» بالمركز الأول في كأس «أجوستوني» في إيطاليا، مهدياً الفوز رقم 53 للفريق في الموسم، ونال زميله مارك هيرشي المركز الثاني، بعد سباق مثالي لفريق الإمارات، على المسار البالغ طوله 195.7 كيلومتراً، والذي بدأ وانتهى في ليسوني.

وقال فورمولو: فخور بما حققته في السباق، وكان حظي في المجموعة الرئيسية مع 4 متسابقين آخرين، عندما انضم إلينا هيرشي، ركزت طاقتي في الحفاظ على سرعة السباق العالية لمساعدة مارك على الانطلاق سريعاً في نهاية السباق.

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