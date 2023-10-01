فوزان لمنتخب الشباب في «آسيا للرجبي»

المصدر: تايبيه - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألق منتخب الشباب في بطولة آسيا للرجبي تحت 18 سنة، المقامة في الصين تايبيه، وتمكن من تحقيق انتصارين متتاليين على تايلاند 7-42، والصين تايبيه، صاحب الأرض، 0-34.

وتصدر مجموعته وضمن مقعداً في نصف النهائي. قدم منتخبنا مستوى رفيعاً، وأداءً استثنائياً حظي بالإشادة. وتعرض منتخب الشابات الإماراتيات للهزيمة أمام المنتخب الهندي بنتيجة 5-10 بسبب خطأ تحكيمي مثير للجدل، تقدم الاتحاد بشكوى رسمية بشأن هذا القرار، وفي المباراة الثانية فاز منتخبنا على الصين تايبيه 48-0.

وأشار جاسم السويدي، مساعد المدرب الوطني للشباب، إلى أن معنويات منتخب الشباب مرتفعة بعد الانتصارات الرائعة، ويتطلع الفريق إلى مباراة نصف النهائي بطموح الوصول للنهائي للفوز بكأس البطولة. من ناحية أخرى، وأكدت فيلادلفيا أولاندو، مدربة الفتيات، إصرار المنتخب على تحقيق اللقب رغم الخسارة في المباراة الأولى، وأعربت عن ثقتها الكبيرة في قدرة الفريق على تحقيق هذا الهدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز