كأس الإمارات لرجال اليد من دون «الدوليين»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق الجمعة المقبل منافسات كأس الإمارات لرجال اليد، التي تمثل ثالثة مسابقات موسم رجال اليد 2023 - 2024 الذي يضم 6 مسابقات حسم منها حتى الآن الشارقة بطولتي كأس الاتحاد والسوبر.

وتشهد مسابقة كأس الإمارات مشاركة 8 فرق من ثلاثة أدوار في الفترة من 6 وحتى 29 الجاري، ومن دون مشاركة لاعبي المنتخب الوطني الدوليين المشاركين في معسكر الإعداد للمنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس.

تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين بالقرعة قبل انطلاق الموسم وكل مجموعة من 4 أندية وضمت الأولى كلاً من شباب الأهلي والجزيرة والوصل والنصر، فيما ضمت الثانية كلاً من الشارقة والعين ومليحة ودبا الحصن، وتلعب كل مجموعة ضمن الدور التمهيدي بدوري من دور واحد وفي ختام الدور التمهيدي يتم تحديد ترتيب كل مجموعة من الأول إلى الرابع.

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