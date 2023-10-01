منتخب اليد يلتقي عُمان ودياً في العين الجمعة المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يدخل منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم المحطة الثانية والأخيرة من معسكر إعداده للمشاركة في التصفيات الآسـيـويـة للرجال المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

والتي تحتضنها قطر خلال الفترة من 18 إلـى 28 أكتوبر الجاري ، وتمتد فترات الإعداد لغاية 11 أكتوبر ويتخللها مباراتان وديتان مع المنتخب العماني في العين يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، وذلك في سباق مع الزمن للوصول بالمنتخب لأعلى درجات الاستعداد وللتمثيل المشرف للدولة واللعبة فيها.

برنامج

يستمر برنامج الإعداد المكثف بعد التصفيات الآسيوية والتي ينشد منتخبنا خلالها التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024»، خصوصاً أن لوائح التصفيات تؤهل خمسة منتخبات آسيوية لاستحقاقات الأولمبياد، ويتابع عقب التصفيات الآسيوية الاستعدادات للمشاركة في البطولة الآسيوية 21 لــلــرجــال الـمـؤهـلـة إلــــى بطولة العالم، والتي تقام في البحرين يناير المقبل.

ويواصل منتخبنا تـدريـبـاتـه على صالة الـمـدرسة الفرنسية فــي دبــي، وتستمر على مدار 3 أيام وينتقل التدريب إلى صالتي الوصل والنصر والعين وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني وبالتنسيق مع لجنة المنتخبات برئاسة فيصل الطواش عضو مجلس الإدارة، حيث تم دعوة 22 لاعباً يمثلون قائمة المنتخب الذي يقوده فنياً المدرب الفرنسي دانيلو يرستوفاك، ومساعده الوطني خالد أحمد وطارق إبراهيم مساعد مدرب ومعد بدني للاعبي المنتخب، والتونسي نور دمرجي مساعد المدرب للتحليل الفني ويشغل مهمة مدير المنتخب خنيس السويدي.

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