السباق الرئيس لمونديال زوارق الفورمولا 1 ينطلق اليوم

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تستعد زوارق الإمارات لدخول تحدي السباق الرئيس للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي تقام في مدينة أولبيا في جزيرة ساردينيا الإيطاليا، وبمشاركة 16 زورقاً في السباق الذي ينطلق اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت إيطاليا «الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات».

ويتطلع زورقا فريق فيكتوري رقم 3 ورقم 4، وكذلك زورقي أبوظبي 1 و2، إلى تحقيق النجاح في السباق الرئيس لجائزة إيطاليا الكبرى للزوارق السريعة، الجولة الرابعة قبل الختامية من بطولة العالم 2023.

ويحتل زورق فيكتوري 4، بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم 2023، بعد ثلاث جولات، وقبل السباق الرئيس الرابع اليوم في أولبيا، برصيد 28 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن الزورق المتصدر، السويد 14، بقيادة المتسابق جوناس أندرسون، بينما يملك زورق فيكتوري 3، بقيادة بطلنا أحمد الفهيم 3 نقاط.

من جانبه، يأمل ثاني القمزي نجم فريق أبوظبي المخضرم في تكرار إنجاز الموسم الماضي عندما فاز بلقب هذه الجولة. كما يهدف ثاني القمزي من هذه الجولة إلى التقدم للأمام في الترتيب العام وخاصة مع المسؤولية الكبيرة التي يحملها كون فريق أبوظبي حامل اللقب عن الموسم الماضي، ويحتل القمزي المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة، ويجب أن يحقق منصة في الجولة الحالية في أولبيا كي يضمن أن يبقى في دائرة الترشيح للمنافسة في اللقب قبل الانتقال للجولة الخامسة (الختامية) من البطولة والتي ستقام ديسمبر المقبل في الشارقة.

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