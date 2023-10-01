«القوس والسهم» يبدأ المشوار في «آسياد هانغتشو» اليوم

المصدر: هانغتشو(الصين) - البيان

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يستهل منتخبنا الوطني للقوس والسهم، مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، اليوم، بمنافسات الفردي للرجال والسيدات، ويمثل منتخبنا 6 لاعبين ولاعبات، هم عائشة جاسم آل علي، وآمنة العوضي، وحصة يعقوب العوضي، وجمانة النجار، وعبدالله عبيد الكتبي، ومحمد صالح مبارك.

وتمثل فاطمة الحوسني منتخب الإمارات لألعاب القوى اليوم، في منافسات مسابقة قذف القرص، بمشاركة 7 لاعبات، منهن الكورية الجنوبية شين يوجين المصنفة 92 على العالم، فيما يستكمل منتخب الرماية مسابقة التراب للرجال والسيدات، من خلال الثلاثي يحيى المهيري ووليد العرياني وعائشة الياسي.

نتائج

وودع منتخبنا الوطني لكرة السلة، المنافسات، عقب خسارته المباراة الثالثة على التوالي، من نظيره السعودي بنتيجة 74 - 67، وكان المنتخب خسر من منتخبي كازاخستان وإيران.

وأكد راشد عبدالله مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، أن النتائج لم تكن في مستوى الطموحات، بسبب افتقاد المنتخب 4 لاعبين مهمّين في التشكيلة، بعد تعرضهم لإصابات مختلفة، وقال: سنبدأ من الآن الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا لكرة السلة، المقررة في فبراير المقبل.

من ناحية أخرى، أنهى منتخبنا للرماية مشاركته في مسابقة المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار (مختلط)، بمشاركة أحمد الأميري وغاية آل شهيل، وتحقيقهم 567 نقطة في المركز الـ 11 من بين 19 دولة مشاركة، وكان منتخبنا شارك مسابقة «التراب» في اليوم الأول، عن طريق يحيى المهيري، الذي حقق 69 نقطة في المركز 20.

كما حقق وليد العرياني المركز 32، برصيد 67 نقطة، فيما حققت عائشة الياسي رامية منتخبنا الوطني، 54 نقطة بمسابقة التراب للسيدات، في الظهور الأول للعنصر النسائي بهذه المسابقة. واختتم منتخب الشطرنج، منافسات الجولة الثانية للفرق، بخسارته من منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3 - 0، ويتبقى للمنتخب 7 جولات.

مركز ثالث

واحتلت الإمارات المركز الثالث عربياً بجدول الميداليات، مع نهاية اليوم الثامن، برصيد 6 ميداليات في المركز الـ 19 بالترتيب العام ، وقفزت البحرين إلى المرتبة الأولى عربياً، عقب حصد 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، في ألعاب القوى، محتلة المركز الـ 14.

فيما حلّت قطر بالمركز الـ 17 بإجمالي 5 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، وواصلت الصين هيمنتها على الحدث، بإجمالي 211 ميدالية، بواقع 111 ذهبية و66 فضية و34 برونزية، واحتلت اليابان المركز الثاني، بإجمالي 104 ميداليات، تليها كوريا الجنوبية ، بإجمالي 109 ميداليات.

وجاءت الكويت في المركز الـ 22 بإجمالي 3 ميداليات، (ذهبية وفضية وبرونزية)، والسعودية في المركز 24، بذهبية وبرونزية، والأردن بالمركز 26، بإجمالي 3 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية، وعُمان في المركز 29 بميدالية فضية واحدة، والعراق ولبنان في المركز 34 بميدالية برونزية.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن منتخب الإمارات يسعى لتقديم مستويات مشرفة في دورة الألعاب الآسيوية، وقال: تخطو لعبة القوس والسهم خطوات إيجابية، بالوصول إلى المحافل العالمية، وهدفنا من المشاركة الحالية، تحسين الأرقام المحلية للاعبين، ومنحهم فرص إضافية لكسب الخبرة والاحتكاك.

وأعرب مروان الحتاوي مدرب منتخب الإمارات للسباحة، عن رضاه عن نتائج لاعبي المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى أن المشاركة جاءت إيجابية، بغض النظر عن النتائج، على صعيد بناء منتخب قوي.

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