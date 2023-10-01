60 ميدالية لأبطال الدراجات المائية بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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تمكن فريقا الناشئين والشباب للدراجات المائية في شرطة دبي من انتزاع 60 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية منذ الإعلان عن تأسيس الفريقين قبل ما يقارب العام.

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، بجهود الفريقين وما حققاه من بطولات رياضية محلية ودولية، عززت من سمعة شرطة دبي في القطاع الرياضي، وحرصها على تعزيز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة وممارسة مستدامة بين مختلف الفئات العمرية.

إسعاد المجتمع

وأوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن فريق الشباب للدراجات المائية في شرطة دبي يضم 4 أفراد، تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، في حين يضم فريق الناشئين للدراجات المائية في شرطة دبي 6 ناشئين، تتراوح أعمارهم بين 9 و15 عاماً، وهم متمرسون منذ ما قبل التأسيس على ممارسة رياضة ركوب الدراجات المائية، تمكنوا بدعم من شرطة دبي ممثلة بمركز شرطة الموانئ، وإدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، من الفوز بـ60 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

والحصول على مراكز أولى في بطولات عدة، أبرزها بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وبطولة الكويت الدولية للدراجات المائية، وبطولة بولندا العالمية للدراجات المائية، متوجهاً بالشكر إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على هذا الاهتمام والدعم الذي وجه به معاليه بعد التأسيس، وإلى كل الشركاء، وفي مقدمتهم إدارة الشؤون الرياضية، وإلى الفريق القائم بمتابعة ودعم شؤون الفريق في المركز، ممثلاً بالعقيد راشد ثاني العايل، والملازم سالم أحمد عبدالكريم، مدير الفريق، والوكيل أول راشد سهيل الطاير، مدرب الفريق.

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