300 عداءة في سباق جري السيدات في مدينة إكسبو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت أكثر من 300 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار أمس في المرحلة الأولى من سباق جري السيدات، في مدينة إكسبو والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية المختلفة، وستختتم الفعاليات بالمرحلة الرابعة في 11 نوفمبر المقبل.

وفي سباق 10 كم فازت آنا ياشيكوفا بالمركز الأول، للفئة العمرية من 18 وحتى 39 عاماً، وأنهت السباق في 42:53 دقيقة، وحققت جاستن جراهام المركز الأول للفئة العمرية من 40 وحتى 49 عاماً في زمن قدره 42:56 دقيقة، وفازت زينة شوبار بالمركز الأول لفئة من 50 وحتى 60 عاماً، في زمن 55:57 دقيقة.

وفي سباق 5 كم، تصدرت خلود السعدي الترتيب العام وأنهت السباق في 20:40 دقيقة، وتلتها ميشيل بريتو بـ24:05 دقيقة، وآمي كيلي بـ24:52 دقيقة.

وفي سباق 2.5 كم، فازت ماريا إردنيفا بالمركز الأول في 12:17 دقيقة، وتلتها صابرين شيداد بـ13:15 دقيقة، وفرح أبو شنب بـ13:39 دقيقة.

وحصلت المشاركات في السباق على الميدالية المبتكرة، التي تم تصميمها بأسلوب التجميع وتمثل أول أجزاء ميداليات السباق الذي يضم 4 مراحل، وتحمل الميدالية شعار إكسبو دبي وجزءاً من اسم دبي، ويتم جمعها مع الميداليات الـ3 التي تحصل عليها المشاركة في المراحل اللاحقة، فتحمل كل واحدة منها شعار المنطقة التي يقام فيها السباق.

وتقام المرحلة الثانية من السباق الأحد المقبل في حي الشندغة التاريخي، والمرحلة الثالثة في برواز دبي (دبي فريم) في حديقة زعبيل 14 أكتوبر الجاري، والمرحلة الرابعة في 11 نوفمبر المقبل في «بحيرات الحب» في محمية المرموم الطبيعية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز