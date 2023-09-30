الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية يأمل في إقناع الجماهير بتقديم عرض لتنظيم الأولمبياد

المصدر: د ب أ

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يأمل الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، في أن تساهم إثارة المنافسات بدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في إقناع الجماهير الألمانية بتقديم عرض لاستضافة الأولمبياد في المستقبل.

وقال شتيفان براوس، رئيس ملف تنظيم الأولمبياد بالاتحاد في مقابلة نشرت اليوم السبت: "نحن مقتنعون بأن الصور التي ستظهر في الأولمبياد، مثل حفل الافتتاح على نهر السين وباقي الأماكن الشهيرة، سيكون له تأثير عاطفي وإيجابي في الموافقة على العرض الألماني".

ومع حلول الصيف المقبل، يرغب الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية في تقديم مفهوم مقرب للجماهير فيما يتعلق بتنظيم ألمانيا للأولمبياد.

وقال براوس: "هذا المفهوم سيتضمن كذلك التكلفة المبدئية، لأننا نرغب في أن تكون كل التكاليف واضحة منذ البداية".

وبعد ذلك سيعمل الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية على تفاصيل العرض مع المدن المختارة.

وأوضح براوس أن خمس مدن وولايات أبدت اهتمامها بالأمر، وهو ما يراه كدلالة قوية.

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