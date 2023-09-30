بمشاركة 300 عداءة.. "سباق جري السيدات" يختتم مرحلته الأولى في دبي

المصدر: وام

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شاركت أكثر من 300 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار في المرحلة الأولى من "سباق جري السيدات"، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية المختلفة.

وانطلقت فعاليات الحدث بالمرحلة الأولى اليوم في مدينة إكسبو، فيما تختتم الفعاليات بالمرحلة الرابعة في 11 نوفمبر المقبل.

في سباق 10 كم، فازت آنا ياشيكوفا بالمركز الأول في الفئة العمرية من 18 إلى 39 عاما، حيث أنهت السباق في 42:53 دقيقة. وفي الفئة العمرية من 40 إلى 49 عاما، فازت جاستن جراهام بالمركز الأول في 42:56 دقيقة. وفي فئة من 50 إلى 60 عاما، فازت زينة شوبار بالمركز الأول بزمن 55:57 دقيقة.

وفي سباق 5 كم، تصدرت العمانية خلود السعدي الترتيب العام وأنهت السباق في 20:40 دقيقة، وتلتها ميشيل بريتو بـ24:05 دقيقة، وآمي كيلي بـ24:52 دقيقة.

وفي سباق 2.5 كم، فازت ماريا إردنيفا بالمركز الأول في 12:17 دقيقة، وتلتها صابرين شيداد بـ13:15 دقيقة، وفرح أبو شنب بـ13:39 دقيقة.

وحصلت المشاركات في السباق على الميدالية المبتكرة، التي تم تصميمها بأسلوب التجميع وتمثل أول أجزاء ميداليات السباق الذي يضم 4 مراحل، وتحمل الميدالية شعار إكسبو دبي وجزء من اسم دبي، ويتم جمعها مع الميداليات الـ3 التي تحصل عليها المشاركة في المراحل اللاحقة، حيث تحمل كل واحدة منها شعار المنطقة التي يقام فيها السباق.

وتقام المرحلة الثانية من السباق في 8 أكتوبر المقبل بحي الشندغة التاريخ، والمرحلة الثالثة في برواز دبي (دبي فريم) بحديقة زعبيل في 14 أكتوبر، والمرحلة الرابعة في 11 نوفمبر في (بحيرات الحب) بمحمية المرموم الطبيعية.



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