الاستدامة والتحديات في خلوة «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت الخلوة الاستراتيجية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الاستدامة والتحديات من أجل الوصول إلى التميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للنادي 2021 - 2027.

شهد الخلوة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي، وحضرها كل من سيف السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والأعضاء راشد العايل وعيسى محمد ناصر.

وخالد البلوشي وخالد بن دسمال وعلي بن ثالث إلى جانب محمد حارب المدير التنفيذي ومديري الإدارات والأقسام المختلفة. وأكد أحمد سعيد بن مسحار تضافر الجهود للوصول إلى الريادة في المجال الرياضي وهو الطريق الذي مهدت له ورسمته القيادة الرشيدة للوصول إلى الرقم واحد وقال :

هذه الجلسات تولد مبادرات متميزة عبر دراسة الواقع وخلق الفرص لتحقيق مبادئ الاستدامة وتجاوز التحديات للوصول إلى الأهداف التي يتصدرها نجاح النادي وجهة رياضية بحرية أولى في العالم. وأشاد بن مسحار بجهود خالد البلوشي في تحقيق الخطة الاستراتيجية للنادي. وأشاد محمد حارب بمتابعة مجلس إدارة النادي وتشجيعهم فريق العمل في الإدارة التنفيذية ومديري الإدارات من أجل تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2021 - 2027.

وقال :النتائج جاءت مبشرة عبر نتائج المؤشرات المستهدفة والمحققة 2021-2022 و2022-2023 مشيراً إلى توفير بيئة آمنة وتوطين الوظائف والشراكات الناجحة وتطبيق الأنظمة الحديثة والمالية وتنظيم الإدارات وتحسين الموارد.

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