الإمارات تحافظ على الصدارة العربية في «آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو - البيان

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حافظت الإمارات على الصدارة العربية لجدول ترتيب الميداليات بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو الصينية، مع نهاية اليوم السابع برصيد 6 ميداليات في المركز الـ16 بالجدول.

كما واصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على الحدث بإجمالي 191 ميدالية بواقع 102 ذهبية و59 فضية و30 برونزية، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بإجمالي 94 ميدالية بواقع 24 ذهبية و25 فضية و45 برونزية، وجاءت اليابان في المركز الثالث بإجمالي 92 ميدالية بواقع 22 ذهبية و34 فضية و36 برونزية.

فيما حلّت قطر في المركز الـ17 بإجمالي 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، والكويت في المركز الـ19 بإجمالي 3 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، والأردن في المركز الـ23 بإجمالي 3 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية، وعُمان في المركز الـ25 بميدالية فضية واحدة، والعراق ولبنان في المركز الـ30 بميدالية برونزية واحدة.

ويختتم منتخبنا الوطني لكرة السلة مشواره في دورة الألعاب اليوم بمواجهة المنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما تشارك هناء النابلسي لاعبة منتخبنا للترايثلون في مسابقة فردي السيدات، ويخوض منتخب الرماية منافسات مسابقة «التراب» للرجال والسيدات، عن طريق يحيى المهيري، ووليد العرياني وعائشة الياسي.

نتائج

وأنهى منتخبنا الوطني للمبارزة مشاركته في دورة الألعاب بعد تقديم أداء مميز في دور الـ16 أمام المنتخب الصيني الذي حسم المباراة لصالحه بنتيجة 45-31.

واختتم منتخبنا للغولف مشاركته بعد خوض منافسات الفرق وتحقيق 467 نقطة من جولتين من أصل 4 جولات، فيما حقق منتخبنا للترايثلون المركز الرابع عشر عن طريق سعود الزعابي.

وعلى صعيد منافسات الرماية أنهت غاية آل شهيل رامية منتخبنا منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار في المركز الـ48 برصيد 551 نقطة. واختتم منتخبنا الوطني للسباحة مشواره عقب مشاركة كل من ميرة الشحي في مسابقة 50 متراً فراشة وتحقيق زمن وقدره 31.21 ثانية، فيما سجّل عمر الحمادي زمناً وقدره 30.67 ثانية بمسابقة 50 متراً صدر رجال.

وأكد خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف، تعدد المكاسب من الدورة على الرغم من عدم الوصول إلى الأدوار النهائية، مثمناً حجم الخبرة الكبيرة التي اكتسبها لاعبونا في ظل المستويات المتقدمة من نخبة الرياضيين الآسيويين من الهند والصين. وأضاف: الهدف من المشاركة هو الاحتكاك مع نجوم اللعبة على الصعيد القاري، وما زال لدينا الفرصة لتحسين النتائج في المحافل المقبلة.

تفاؤل

أعربت هند الحوسني الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية، عن تفاؤلها بتحقيق منتخبنا الوطني نتائج جيدة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية بمسابقة «التراب»، وقالت: نطمح في مشاركة مميزة من حيث معدل الرمي أو على صعيد الإنجازات، خصوصاً أن الرماة المشاركين حققوا سابقاً العديد من التتويجات العربية والآسيوية والعالمية، إضافة إلى أنهم استعدوا بشكل جيد لهذا المحفل القاري عبر خوض معسكرات داخلية مكثفة.

دعم

وجه محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخب الملاكمة، الشكر للجنة الأولمبية على دعمها لمشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية، وقال: كان هدفنا تخطي الدور الأول، وهو ما تحقق بفضل ملاكمنا سلطان النعيمي، وما زال أمامنا 3 محطات تأهيلية أخرى للأولمبياد، في إيطاليا وتايلاند.

أحمد المنصوري: الميدالية التاريخية ثمرة تكاتف الجميع

أهدى دراج منتخبنا الوطني أحمد المنصوري، الميدالية التاريخية «برونزية» إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وقال: الميدالية ثمرة تكاتف الجميع في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية والأطقم الفنية والإدارية للمنتخب، وزملائي اللاعبين، الذين شجعوني.

وأضاف: نطمح إلى تحقيق المزيد من الميداليات وتحضيراتنا مستمرة لأننا بصدد استكمال التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والهدف حجز بطاقة التأهل وتحقيق الحلم الأولمبي الذي يراود الجميع في رياضة الدراجات، خصوصاً أننا نملك كل الإمكانيات.

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