زوارق الإمارات في تحدي السرعة بمونديال الفورمولا 1 في إيطاليا اليوم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقام اليوم سباق تحدي أفضل زمن والسرعة ضمن جائزة إيطاليا الكبرى «طريغوني - سردينيا» الجولة الرابعة قبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا1» المقامة على مياه البحر الأدرياتيكي قبالة شواطئ مدينة اولبيا في جزيرة سردينيا الإيطالية، ويشارك في السباق كوكبة من نجوم الإمارات بحضور فرق الفيكتوري وأبوظبي والشارقة.

ويتطلع زورقا فريق فيكتوري لتسجيل نتائج جيدة في أفضل زمن ويسعى أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3 وزميله السويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4 إلى حجز مكان ضمن كوكبة الزوارق التي تنافس على لقب الجولة، كما يشارك حامل اللقب فريق أبوظبي عبر نجميه ثاني القمزي وراشد القمزي من أجل مواصلة رحلة المنافسة على جمع النقاط والمراكز الأولى من أجل البقاء في صلب المنافسة على الترتيب العام.

واعتمدت اللجنة المنظمة للمنافسات نظاماً خاصاً للجولة الرابعة في مرحلة التصفيات يعتمد على توزيع الفرق إلى مجموعتين يتأهل عن كل مجموعة 7 زوارق للسباق الرئيسي مباشر بعد خوض فترة تنافس تمتد 30 دقيقة اليوم، فيما ستتنافس الزوارق التي لم يحالفها التوفيق وعددها 6 زوارق على البطاقتين المتبقيتين ليكملا زوارق السباق الرئيسي لتصبح 16 زورقاً.

وأكمل فريق فيكتوري تجهيزاته للسباق بطموح استمرار المنافسة على صدارة الترتيب العام.

وقال أحمد عبد الكريم الفهيم، والذي يشارك في التحدي العالمي للمرة الأولي هذا الموسم، إن سباق جائزة إيطاليا الكبرى يمثل تحدياً كبيراً مؤكداً أنه يركز بقوة من أجل التأهل ضمن أفضل 7 زوارق ومن ثم مواصلة المشوار في السباق الرئيسي.

وأكد الفهيم أن كورس السباق القصير قد يشكل تحدياً صعباً للجميع متمنياً أن يحالفه التوفيق هو وزميله المتسابق السويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز