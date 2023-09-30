مشاركة فاعلة لاتحاد التنس في «عمومية الدولي»

المصدر: دبي - البيان

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شارك اتحاد الإمارات للتنس في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، التي اختتمت أول من أمس في المكسيك، ومثل الإمارات ناصر المرزوقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وأسفرت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي عن احتفاظ الأمريكي ديفيد هاجارتي بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للدورة الثالثة ، كما تم التجديد للتونسية سلمى مويلحي عضواً بالمكتب التنفيذي. وبحث المرزوقـي على هامش «العمومية» زيادة التعاون مع الاتحاد الدولي وعدد من اتحادات اللعبة في مجالات تنمية المواهب وتطويرها بهدف مواصلة النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الإمارات .

وكشف المرزوقي أنه تم تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في العمل مع أكاديميات التنس..

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