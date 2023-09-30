جولة الحسم بكأس نائب رئيس الدولة للطائرة الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تبدأ، في السابعة من مساء اليوم، مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، التي تحسم البطاقات الأربع المؤهلة إلى الدور قبل النهائي للبطولة «المربع الذهبي».

ويلتقي في الجولة، الوصل وبني ياس، والجزيرة والعين، ضمن المجموعة الأولى، وشباب الأهلي والنصر، وعجمان وحتا، ضمن المجموعة الثانية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي تقام مباراتاه يوم 7 أكتوبر المقبل، الذي يشهد أيضاً، مباريات المرحلة الأولى التصنيفية للمراكز من الخامس إلى الثامن.

ويتصدر بني ياس المجموعة الأولى بانتصارين و6 نقاط، ويليه في المركزين الثاني والثالث بالترتيب، الجزيرة والوصل بانتصار واحد و3 نقاط لكل منهما، ويأتي العين في المركز الرابع الأخير من دون انتصار أو نقاط، بينما يتصدر شباب الأهلي المجموعة الثانية بانتصارين و5 نقاط، ويليه النصر في المركز الثاني بانتصار واحد و4 نقاط، وعجمان في المركز الثالث بانتصار واحد و3 نقاط، ويحتل حتا المركز الرابع الأخير من دون انتصار أو نقاط.

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