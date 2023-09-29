مشاركة فاعلة لدولة الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتنس

المصدر: دبي - البيان

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شارك اتحاد الإمارات للتنس في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة التي اختتمت أول من أمس في المكسيك، ومثل الإمارات ناصر يوسف المرزوقي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس.

وأسفرت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي عن احتفاظ الأمريكي ديفيد هاجارتي بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للدورة الثالثة متفوقاً على الألماني فون اميم بأغلبية كبيرة، كما تم التجديد للتونسية سلمى مويلحي عضواً بالمكتب التنفيذي.

وبحث المرزوقـي على هامش «العمومية» زيادة التعاون مع الاتحاد الدولي وعدد من اتحادات اللعبة في مجالات تنمية المواهب وتطويرها بهدف مواصلة النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الإمارات وتعزيز العمل بالاستدامة الرياضية.

وكشف المرزوقي أنه تم تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الناجحة في العمل مع أكاديميات التنس لنشر ثقافة ممارسة اللعبة وتطويرها والمكاسب المتحققة متمثلة بالزيادة الكبيرة في عدد المنظمين للعبة وعدد البطولات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديميات واستثمار الخبرات العالمية لتطويرها إضافة إلى برنامج مواهب المستقبل وبطولات الشباب الدولية والمحلية التي يتم تنظيمها سنوياً في الإمارات.

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