30 مشاركاً في دورة اتحاد الإمارات للشطرنج للحكام المستجدين

المصدر: دبي - البيان

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نظم اتحاد الإمارات للشطرنج دورة الحكام المستجدين في قاعة الهيئة العامة للرياضة وبحضور 30 مشاركاً، وحاضر فيها المحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي والحكم الدولي فيصل محمد الحمادي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الشطرنج.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد أن تنظيم الدورة يهدف إلى استقطاب وتأهيل عدد من الحكام الجدد ضمن البرامج، التي أعدها مجلس الإدارة للكوادر الإدارية والفنية، ويوجد اهتمام خاص بالحكام.

وأضاف: الدورة بداية مشوار الحكام الجدد ويحصل الناجحون على شهادة تعد من متطلبات نيل الشارة للحكم الاتحادي وبعدها يتم الترشح لدرجات التحكيم المختلفة.

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