الاستدامة والتحديات في خلوة «دبي البحري» من أجل الوصول إلى التميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت الخلوة الاستراتيجية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الاستدامة والتحديات في الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى التميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027.

وشهد الخلوة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة النادي، وحضرها كل من سيف السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والأعضاء راشد العايل وعيسى محمد ناصر، وخالد البلوشي وخالد بن دسمال وعلي بن ثالث إلى جانب محمد حارب المدير التنفيذي ومديري الإدارات والأقسام المختلفة.

تضافر الجهود

وحرص أحمد سعيد بن مسحار على التأكيد على تضافر الجهود والعمل يداً بيد للوصول إلى الهدف الأسمى والريادة في المجال الرياضي وهو الطريق الذي مهدت له ورسمته القيادة الرشيدة للوصول إلى الرقم واحد وقال ابن مسحار: هذه الجلسات التي تجمع أصحاب القرار والخبرة في مجال العمل الإداري والرياضي بوصلة لتحديد الاتجاهات وورش عمل تتبلور فيها نتائج إيجابية تسهم في الدفع بالعمل وتولد المبادرات المتميزة والابتكار عبر دراسة الواقع وخلق الفرص لتحقيق مبادئ الاستدامة وتجاوز التحديات للوصول إلى الأهداف التي يتصدرها نجاح النادي وجهة رياضية بحرية أولى في المنطقة والشرق الأوسط والعالم.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى خالد البلوشي على جهوده في العمل على تحقيق أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي.

تشجيع

وأشاد محمد حارب بدعم ومتابعة مجلس إدارة النادي وجهود رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وتشجيعهم فريق العمل في الإدارة التنفيذية ومديري الإدارات المختلفة من أجل تحقيق أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027، وقال إن النتائج جاءت مبشرة عبر نتائج المؤشرات المستهدفة والمحققة 20221-2022 و2022-2023 مشيراً إلى توفير بيئة آمنة وتوطين الوظائف والشراكات الناجحة وتطبيق الأنظمة الحديثة والمالية وتنظيم الإدارات وتحسين الموارد.

وسلط المدير التنفيذي الضوء على المشروعات المنجزة في الفترة الماضية ومنها حوكمة السباقات التراثية واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وتعزيز مهارات الأفراد والفرق ومراعاة معايير الصحة والسلامة، فضلاً عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة مع بداية العام الحالي واستحداث اللوائح والسياسات وأنظمة الموارد البشرية.

تحديات

وعرض محمد حارب التحديات التي تواجه عمل النادي ومن بينها موقع النادي والموارد المالية والميزانيات واستصدار التصاريح من الجهات المسؤولة وجوانب تنظيم السباقات وتنوعها بزيادة عدد الفعاليات في الرزنامة الموسمية واستضافة الفعاليات والبطولات العالمية الكبرى والوظائف والاستثمار.

وناقش المشاركون في الخلوة الاستراتيجية بعد الجلسة الافتتاحية المبادرات المقترحة لتطوير المنظومة الرياضية في النادي، وزيادة المتابعة الجماهيرية وخدمة وإسعاد المجتمع عبر الفعاليات والأحداث التي تخدم الخطط الاستراتيجية للنادي.

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