السودان.. رسالة عزيمة وإصرار في «عربية البادل» و تثمين الدعم الإماراتي للمشاركة في الحدث

المصدر: دبي - البيان

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دون المنتخب السوداني للبادل مشاركة تاريخية في المحافل الخارجية لمنافسات البادل هي الأولى له، ولكن الأبرز فيها كان أنها شكلت رسالة عزيمة وإصرار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان، مسجلاً حضوراً بارزاً في البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي للبادل، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي بمشاركة 11 دولة عربية.

وثمن المنتخب السوداني الدعم الإماراتي الذي كان وراء تمكنه من المشاركة، وتحديداً مكرمة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، الذي وجه بالتكفل بتعيين المدرب الإسباني أليكس للوجود مع المنتخب السوداني في المنافسات، من بين مبادرات عدة لضمان تهيئة أفضل الظروف ودعم المشاركة السودانية في التجمع العربي الأكبر من نوعه لرياضة البادل.

ويضم المنتخب السوداني 6 لاعبين من المقيمين خارج السودان، والذين حملوا على عاتقهم رفع علم بلدهم في المحفل العربي، والتأكيد أن السودان حاضر دائماً بأبنائه.

ويوجد في المنتخب أربعة أخوة مقيمين في الإمارات، وهم: علي أحمد كابتن المنتخب والبالغ من العمر 31 عاماً، وعمر أحمد «36 عاماً»، وعثمان أحمد «29 عاماً» وعبدالله أحمد «27 عاماً»، إضاقة إلى خالد محمود ضرار وإبراهيم محمد.

وأوضح علي أحمد كابتن المنتخب، أن البطولة تشكل أكثر من مجرد حسابات ربح وخسارة بقدر الحرص على تسجيل حضور السودان، وقال: نشكر دولة الإمارات قيادة وشعباً على دعمها مشاركتنا ووجودنا في البطولة العربية، وحرصنا على أن نقدم أقصى طاقتنا للظهور بشكل مشرف في المنافسات، وأن يشكل الحضور بوابة لنا من أجل مواصلة تطوير مستوياتنا والارتفاع بسقف طموحاتنا

وتابع: استقررت برفقة إخواني الثلاثة في الإمارات قبل نحو عامين، حيث نمتلك مشروعات خاصة في دبي، إلى جانب قيامنا بممارسة رياضة البادل لما يتوافر من بنية تحتية متطورة في الإمارات، ونسعى لمضاعفة جهدنا في المرحلة المقبلة للمنافسة في البطولات المقبلة.

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