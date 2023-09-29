«بتروناس» بطل الكبادي بالدورة العمالية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق شركة بتروناس بالمركز الأول في بطولة الكبادي، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الدورة الرياضية العمالية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وحقق فريق شركة دتكو المركز الثاني، وحل مجموعة الغرير في المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق نون الذي جاء رابعاً، وفاز دونراي من شركة بتروناس بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وقام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وفاطمة أحمد المنسق العام لمبادرة الروح الإيجابية، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة، للجمهور الذي تابع المنافسات.

وتقام الدورة الرياضية العمالية، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية، هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وشارك في بطولة الكبادي، التي أقيمت في صالة أكاديمية توس بمنطقة القرهود، أكثر من 400 لاعب، ضمن 35 فريقاً من مختلف الجنسيات والشركات، وتابع منافساتها أكثر من 3 آلاف متفرج في المدرجات. وتتواصل فعاليات الدورة على مدار الأسابيع المقبلة، وتقام منافسات بطولة كرة القدم على ملاعب شركة دتكو في جبل علي.

فيما تقام بقية المنافسات في 10 مواقع مختلفة، هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني. ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية، إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية، وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة.

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