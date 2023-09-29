زايد الكثيري أول إماراتي في «أبوظبي إكستريم»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «أبوظبي إكستريم» «ADXC»، التي تنطلق نسختها الأولى في 20 أكتوبر المقبل في صالة «مبادلة أرينا» بأبوظبي، عن اختيار بطل الإمارات في الجوجيتسو زايد الكثيري «23 عاماً» ليمثل الإمارات في النسخة الافتتاحية من البطولة، حيث يلتقي البرازيلي سواريس في نزال التحدي للوزن الخفيف.

وسيكون الكثيري أول إماراتي يشارك في البطولة، حيث يتمتع بسجل حافل من الإنجازات في رياضة الجوجيتسو، من بينها حصوله على ذهبية تاريخية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الماضية، وذلك في وزن 56 كغم.

وأكد الكثيري أنه يجري استعدادات مكثفة للمشاركة في النزال الأول والظهور بأفضل صورة.

وتجري المنافسات بالتعاون بين منظمة «ADXC» ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو. وتجمع المنافسات رياضتي الجرابلنغ، والجوجيتسو داخل القفص ومن دون بدلة.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى إقامة نزال عربي خلال البطولة يجمع بطلي الفنون القتالية المختلطة؛ الفلسطيني عبدالكريم السلوادي، والمصري إسلام نادر رضا، ضمن منافسات الوزن المتوسط، لينضما إلى البطلين العربيين؛ الفلسطيني بلال محمد، والسوري طارق سليمان، اللذين تم إعلان مشاركتهما من قبل.

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