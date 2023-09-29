نجاح لافت لمهرجان «البيت متوحد» للهجن

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهدت النسخة العاشرة من مهرجان البيت متوحد لسباقات الهجن، التي أقيمت أمس بميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، نجاحاً لافتاً وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون.

وأقيمت المنافسات على مدار 20 شوطاً لسن الحقايق الصعوب، خصصت منها 10 أشواط للمفتوح، ومثلها لفئة الإنتاج.

وتوجت «حيلة» لهادف العامري بناموس أول الأشواط وانتزعت لقب الشوط الرئيس الأول المخصص للحقايق الصعوب الأبكار من فئة الإنتاج، وقطعت مسافة الـ3 كيلومترات في زمن قدره 4:25:6 دقائق، لتحصد الجائزة وهي عبارة عن مجسم البيت متوحد، إضافة إلى 200 ألف درهم.

وحلق «طاغي» لمالكه أحمد بن هادي المنصوري بناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان الصعوب الإنتاج.

وفي أول الأشواط المخصصة للحقايق الصعوب المفتوح، نجحت «قرار» لمحمد العميمي في خطف الناموس في 4:22:3 دقائق، وهو أفضل توقيت خلال المهرجان.

وشهد الشوط الرئيس الرابع فوز «متعب» لمالكه حمدان المهيري بالمركز الأول في منافسات الحقايق الجعدان المفتوح، وحصل جميع الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط الرموز على جائزة بلغت 200 ألف درهم.

وفي الشوط الخامس، حصد «الظبي» لسالم الوهيبي، المركز الأول، وفازت «غزلان» لمبارك الخييلي، بالشوط السادس ، و«الفايز» لزايد الفلاحي بالشوط السابع ،و«شواهين» لناصرالسعدي بناموس الثامن،و«روعة» لمبارك المنصوري، بالشوط التاسع و نال «الوضيحي» لعبدالله الوهيبي، ناموس الشوط العاشر.

وفي الأشواط من الحادي عشر حتى العشرين، كان الفوز من نصيب، «الخمرية» لمحمد الدرعي، و«نصايح» لراشد الوهيبي، و«مياس» لمحمد طيب الدرعي، و«الظبي» لحمدي المنصوري، و«الساهر» لمظفر محمد بن خموشة، و«شردة» لمحمد الكتبي، و«سلابة» لعلي محمد العويسي، و«عالي» لعبدالله العرياني، و«مناورة» لحمدان المهيري، و«الغزال» لناصر الدرعي.

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