«عالمية أساتذة السلة الثلاثية» في العين 28 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف العين بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، يومي 28 و29 أكتوبر، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة.

وتجري المنافسات في محيط استاد هزاع بن زايد، ويتنافس في البطولة أكبر نجوم كرة السلة الثلاثية العالميين، وسيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء الفرق المشاركة في البطولة. وأكد مجلس أبوظبي الرياضي إتاحة فرصة المنافسة في البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية لفرق الهواة من مختلف أنحاء الدولة وتقام البطولة من 25 إلى 27 أكتوبر.

وقال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إن استضافتنا للبطولة في مدينة العين تؤكد التزامنا باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة، والتي تثبت مجدداً قدرتنا على التنظيم والاستضافة.

حيث نكرس جهودنا لزيادة شعبية كرة السلة الثلاثية في أبوظبي. وقال إغناسيو سوريانو، مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، سعداء بتنظيم بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، في العين، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

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