برونزية تاريخية للمنصوري في الدراجات بـ «آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو - البيان

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واصل أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني كتابة فصول الإنجازات في مسيرة تمثيل الوطن والدراجة الإماراتية، وحقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في مسابقة «المضمار» بدورات الألعاب الآسيوية، ونال أمس الميدالية البرونزية بمسابقة الامنيوم برصيد 131 نقطة بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو بالصين.

وبهذه الميدالية ارتفع رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية و4 برونزيات، ونجح المنصوري مجدداً في تحقيق إنجاز فريد من نوعه للرياضة الإماراتية والعربية بعد عام تقريباً من حصده أول ذهبية للإمارات في دورات ألعاب التضامن الإسلامي في قونية 2022.

وأكد يوسف ميرزا المدير الفني لمنتخبنا للدراجات الهوائية، أن أحمد المنصوري كتب تاريخاً جديداً لرياضة الدراجات الهوائية العربية بتحقيقه أول ميدالية للإمارات في سباقات المضمار بدورة الألعاب الآسيوية، وقال: قدم المنصوري أداء قوياً استحق من أجله الفوز بالميدالية البرونزية في سباق المضمار.

مؤكداً بذلك المستويات القوية لدراجينا في المحافل الرياضية الكبرى والسمعة الطيبة التي تحظى بها رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات.

وأوضح ميرزا أن برونزية المنصوري ستكون حافزاً لمنتخب الدراجات لحصد المزيد من الميداليات في الدورة، مشيراً إلى أن فترة الإعداد كانت ناجحة وعلى مستوى عال، وجميع الدراجين على أتم الاستعداد للسباقات المقبلة.

واستمرت صدارة الإمارات للمركز الأول عربياً في جدول الترتيب العام لـ «آسياد هانغتشو» مع نهاية اليوم السادس برصيد 6 ميداليات محتلة المركز الـ16 بجدول الترتيب الذي تتصدره الصين بإجمالي 160 ميدالية بواقع 85 ذهبية و49 فضية و26 برونزية، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بإجمالي 79 ميدالية بواقع 21 ذهبية و20 فضية و38 برونزية.

خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام كازاخستان 49 - 59 ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما حلت ناتالي لانكيستير فارسة منتخبنا في المركز الـ12 بمسابقة الفردي لرياضة الترويض برصيد 65.680 نقطة فيما توج منتخب ماليزيا بالميدالية الذهبية، وفاز منتخب هونغ كونغ بالميدالية الفضية، والهند بالبرونزية.

وخسر سلطان النعيمي ملاكم منتخبنا من نظيره الباكستاني رشيد زهيب ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة وزن 52 كلغم، وحلت سبّاحة منتخبنا مهرة الشحي في المركز الثامن بمسابقة 50 م حرة بزمن 30.66 ثانية، ويتبقى لمنتخبنا للسباحة المشاركة بسباقي 50 م فراشة عن طريق ميرة الشحي، و50 م صدر بالسبّاح عمر الحمادي، فيما حقق أحمد الأميري رامي منتخبنا المركز الـ35 في مسابقة المسدس الهوائي.

يخوض منتخبنا للمبارزة اليوم مسابقة الفرق الأيبيه للرجال، ويواصل منتخبنا للرماية مشواره بمسابقة المسدس 10 م سيدات من خلال الرامية غاية شهيل، ويستهل منتخبنا للشطرنج مسابقة الفرق من خلال الرباعي عنود بشكردي، وروضة السركال، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، ويشارك منتخبنا للغولف من بمسابقتي الفردي والفرق فيما يواصل منتخب الدراجات مشواره من خلال زهرة حسين في سباق الامنيوم للسيدات، ويبدأ منتخب الترايثلون مشواره بمسابقة فردي الرجال عن طريق سعود الزعابي ومحمد الغافلي.

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