12 فريقاً في دوري السيدات للطائرة

المصدر: دبي ـ وام

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أعلن اتحاد الكرة الطائرة زيادة عدد فرق السيدات إلى 12 فريقاً في الموسم الرياضي الجديد، بدلاً من 10 في الموسم الماضي. وتنطلق بطولة الدوري العام 11 نوفمبر المقبل.

وأكدت نورة الحمر، رئيسة لجنة الكرة الطائرة النسائية والمدرسية باتحاد الطائرة، أن القرار يدعم المنتخبات وسيتم توزيع الفرق على 3 مجموعات، بواقع 4 فرق بكل مجموعة تخوض فيما بينها دوري من دورين ذهاباً وإياباً، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، الذي يقام بنظام الدوري لتحديد المراكز من الأول إلى السادس، وتخوض باقي الفريق دوري آخر لتحديد الترتيب من 7 إلى 12.

ولفتت إلى أن المسابقة ستتوقف في يناير 2024 لإتاحة الفرصة أمام فريقي الوصل والشارقة لرياضة المرأة للاستعداد للمشاركة في بطولة الأندية العربية، في نسختها السابعة التي تنطلق في الثاني من فبراير 2024.

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