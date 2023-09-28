منتخب الشباب إلى تايبيه للمشاركة في «آسيا لسباعيات الرجبي تحت 18 سنة»

المصدر: دبي - البيان

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غادرت اليوم بعثة منتخب الإمارات للشباب للرجبي تحت 18 سنة متوجهة إلى تايبيه للمشاركة في بطولة آسيا لسباعيات الرجبي، ضمت البعثة 26 لاعباً ولاعبة، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني ويسعى لاعبو ولاعبات الإمارات لتحقيق إنجاز جديد بعد نجاح منتخب الشابات في النسخة السابقة من البطولة من احتلال المركز الأول والتتويج بالميدالية الذهبية، في حين نال منتخب الشباب الميدالية الفضية في فئته.

ووقع منتخب الشباب في مجموعة الصين تايبيه وتايلاند، فيما يشارك منتخب الشابات في مجموعة الهند وتايلاند وهونغ كونغ والصين تايبيه.

وأكد محمد الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي ولاعبات الإمارات على تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية في التحدي الرياضي.

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