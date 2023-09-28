فوزان لمنتخبنا في البطولة العربية للبادل

المصدر: دبي - البيان

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حقق منتخبنا الوطني فوزين ثمينين على العراق وسلطنة عمان على التوالي، بنتيجة 3-0 بالمجموعة الأولى في النسخة الأولى للبطولة العربية للبادل، المقامة بمجمع ند الشبا الرياضي في دبي، بمشاركة 11 دولة، وأنعش منتخبنا آماله بالصعود إلى نصف نهائي البطولة التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي للبادل.

وشهد انطلاقة المنافسات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل الرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، وأحمد غتوري، رئيس الاتحاد العربي للبادل، وأعضاء الاتحادين الإماراتي والعربي، ورؤساء الوفود المشاركة.

وحقق المنتخب المغربي الفوز على منتخب سلطنة عمان 3-0 بالمجموعة الأولى، وفاز المنتخب الأردني على نظيره السوري 2-1، والكويت على السودان 3-0، بالمجموعة الثانية.

وتتجه الأنظار، اليوم، نحو الجولة الثالثة الحاسمة لتحديد ترتيب المجموعتين، والفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، ويلتقي في الفترة الصباحية منتخبنا مع المغرب، ومصر مع الأردن، والكويت مع سوريا، والبحرين مع السودان، بينما يلعب في الفترة المسائية مصر مع سوريا، والكويت مع البحرين، وقطر مع سلطنة عمان، والعراق مع المغرب.

وتتميز المنافسات بالحضور الجماهيري الكبير، والتفاعل داخل الصالات الحديثة لمجمع ند الشبا الرياضي، إلى جانب متابعة البث المباشر للمنافسات، وعبر الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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