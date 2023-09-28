لمسافة 5 و 10 كيلومترات .. إطلاق سباق ياس مول الوردي في أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي

المصدر: البيان

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كشف ياس مول عن عودة سباقه الوردي الخاص للجري الداخلي يوم الأحد 1 أكتوبر وذلك بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي. وسيستمتع سكان وزوار العاصمة الإماراتية بهذه التجربة الرياضية، وسط أجواء حماسية تسلّط الضوء على موضوع هام في المجتمع.

وسيتحول الطابق الأرضي من «ياس مول» إلى حلبة جري يمكن للمتسابقين إكمال دورة واحدة منها بطول 2.5 كيلومتر، أو القيام بعدة دورات للجري مسافة 5 أو 10 كيلومترات ضمن تجربة ممتعة تناسب جميع المشاركين من فئات المجتمع ابتداءً من سن الخامسة.

كما سيبدأ تسجيل الحضور في سباق ياس مول الوردي الساعة 6:00 صباحاً على أن يبدأ سباق ال 10 كيلومترات الساعة 6:50 ليتبعه سباق ال 5 كيلومترات الساعة 7:00 ومن ثم سباق ال 2.5 كيلومتر الساعة 7:15.

تبدأ رسوم التسجيل للمشاركة في السباق من 85 درهماً لمسافة 2.5 كم، و115 درهماً لمسافتي 5 و10 كم، وسيحصل كل مشارك على ميدالية مخصصة للتوعية بسرطان الثدي إضافة إلى شهادة إتمام السباق. وسيكون هناك أيضاً منصة لتتويج الفائزين الثلاثة الأوائل، حسب الفئة العمرية والنوع الاجتماعي.

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