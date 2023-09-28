بالتعاون مع الاتحاد الدولي .. العين تستضيف بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تستضيف مدينة العين بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، على مدار يومي 28 و29 أكتوبر، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، وتجري منافسات البطولة بعد 30 يوماً من الآن، في محيط استاد هزاع بن زايد التحفة المعمارية الرائعة، والصرح الرياضي الفخم.

ويتنافس أكبر نجوم كرة السلة الثلاثية العالميين قبل نهائيات الجولة العالمية التي تقام في أوائل ديسمبر المقبل، ويشارك في البطولة مجموعة متميزة من أفضل لاعبي كرة السلة في العالم، من الحائزين على ميداليات أولمبية ونجوم محترفين مخضرمين وكذلك أبرز المواهب في رياضة كرة السلة، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن أسماء الفرق المتأهلة المشاركة في البطولة.

وانطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي الرياضي على تنمية هذه اللعبة وتيسير وصولها إلى المجتمع المحلي، فإنه يتيح فرصة المنافسة في البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية إلى فرق الهواة من مختلف أنحاء الدولة للتسجيل في بطولة هذا العام والمنافسة على جوائز استثنائية، علماً بأن البطولة المجتمعية تقام خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.

وفي هذا الصدد، قال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: "يسرنا الترحيب مجدداً ببطولة من بطولات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة. وتؤكد استضافتنا للبطولة في مدينة العين الساحرة التزامنا باستضافة أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة، والتي تثبت مجدداً قدرتنا على التنظيم والاستضافة، في مختلف مناطق ومدن إمارة أبوظبي، واستعدادنا الكامل لتحقيق النجاحات"

وأضاف العريفي: "نكرس، منذ سنوات، جهودنا لزيادة شعبية كرة السلة الثلاثية في أبوظبي، وتتجلى هذه الرؤية بوضوح في البطولة المجتمعية لكرة السلة الثلاثية. وفي الختام أود أن أغتنم هذه الفرصة متمنياً للفرق المشاركة في البطولتين المجتمعية وبطولة الأساتذة طيب الإقامة والتوفيق".

من جانبه، قال إغناسيو سوريانو، مسؤول الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة، "أود التعبير، بالنيابة عن نفسي وعن العاملين في الاتحاد كافة، عن سعادتنا بتنظيم بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، خارج مدينة أبوظبي لأول مرة، وتحديداً في مدينة العين، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم ".

وأضاف سوريانو: " إن علاقتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي تتطور باستمرار، لذلك يسرنا أيضاً أن نرى هذا التطور وانعكاساته على ازدهار رياضة كرة السلة الثلاثية في مختلف أنحاء العاصمة، التي توفر المرافق والتدريب، إلى جانب البطولة المجتمعية، التي ينظمها على هامش البطولة العالمية المرتقبة".

الجدير بالذكر أنه سيتم توفير منطقة للمشجعين تمكّن الزوار محبي رياضة كرة السلة وعائلاتهم، حيث توفر المنطقة للزوار تجارب من التفاعل مع العديد من الفعاليات والموسيقى الحية ومنطقة الإحماء للاعبين وغيرها الكثير..

الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام من البطولة تشهد مجدداً مسابقة "سلام دانك" ومنافسة الرميات الثلاثية، اللتين تلقيان شعبية كبيرة.

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