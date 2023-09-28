صلاح تهلك «أفضل شخصية قيادية للعام في الرياضة والتنس»

المصدر: دبي - البيان

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كرّم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، صلاح تهلك الرئيس المشترك للعمليات ــ سوق دبي الحرة، بعد فوزه بجائزة «أفضل شخصية قيادية للعام في الرياضة والتنس»، خلال حفل توزيع «جوائز قادة الأعمال»، الذي أقيم أخيراً على هامش معرض الأعمال «بزنس فير» في «فندق راديسون رِد دبي».

تحتفي «جوائز قادة الأعمال»، التي تنظمها «مجلة بزنس فير» المتخصصة بعالم الأعمال، بالشخصيات البارزة التي قدمت إسهامات مميزة في مجالات الضيافة وتقنية المعلومات والتجزئة، والعمل المؤسسي والإعلام والترفيه والرياضة.

وحظي تهلك بهذا التكريم، تقديراً لإنجازاته البارزة، ودوره المهم كمدير لبطولات سوق دبي الحرة للتنس خلال الـ 20عاماً الماضية.

وقال تهلك أثناء تسلمه الجائزة: «سعيدٌ بحصولي على هذه الجائزة التي تأتي تتويجاً لسنوات طويلة من العمل الجاد والدؤوب، الذي بذله جميع أعضاء فريق العمل لتحقيق النجاح الدائم لبطولات سوق دبي الحرة للتنس على مر السنين».

يذكر أن، صلاح تهلك انتُخبَ لعضوية مجلس الرابطة الدولية لمحترفات التنس، الذي يضم 12 عضواً في عام 2014، إضافةً إلى عضويته في مجلس الرابطة الدولية لمحترفي التنس منذ عام 2010، ليكون أول عربي يتمتع بعضوية الرابطتين الدوليتين لتنس الرجال والسيدات.

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