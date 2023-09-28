20 شوطاً في مهرجان البيت متوحد للهجن اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تقام، اليوم بميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان البيت متوحد لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2023، الذي يمثل أحد أهم سباقات الهجن في المنطقة. ويقام المهرجان لفئة الحقايق الصعوب على مدار 20 شوطاً، خصصت منها اللجنة المنظمة 10 أشواط لفئة المفتوح، و10 لفئة الإنتاج، وأنهى ملاك الهجن، أول من أمس، عملية تسجيل الهجن المشاركة في المهرجان.

وخصصت اللجنة المنظمة الشوط الرئيس الأول للأبكار الصعوب من فئة الإنتاج، والذي تتنافس خلاله المطايا المشاركة من أجل نيل المركز الأول وحصد مجسم البيت متوحد، وخصص الشوط الرئيس الثاني للجعدان الصعوب من فئة الإنتاج، فيما خصص الشوط الرئيس الثالث للأبكار الصعوب المفتوح، والشوط الرابع للجعدان الصعوب المفتوح.

جوائز

يحصل بطل كل شوط على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالأشواط من الخامس وحتى العاشر على 100 ألف درهم، فيما يحصل الفائز بلقب كل شوط ومن الحادي عشر وحتى العشرين على 50 ألف درهم.

وأعرب ملاك هجن عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة العاشرة من المهرجان الذي يعد ملتقى مميزاً في عالم سباقات الهجن.

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