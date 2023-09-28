زورقا فيكتوري جاهزان لجائزة إيطاليا للفورمولا 1

المصدر: دبي - البيان

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يتأهب زورقا فريق فيكتوري 3 بقيادة بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم وفيكتوري 4 بقيادة المتسابق أريك ستارك يوم غدٍ لاختبار مياه البحر الأدرياتيكي قبالة جزيرة سردينيا الإيطالية التي تستضيف منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني - سَردِينيَا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- التي تنطلق هناك يوم غد الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل بمشاركة 20 زورقاً يتقدمها سفراء رياضة الإمارات فرق أبوظبي وفيكتوري والشارقة.

ويدخل فريق أبوظبي حامل اللقب الموسم الماضي، المنافسة بطموحات كبيرة بمشاركة ثاني القمزي على زورق أبوظبي 2، وصاحب المركز الخامس في الترتيب العام برصيد 19 نقطة، وراشد القمزي على زورق أبوظبي 1، بعد فوزه بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 أخيراً.

ويتصدر البطولة حالياً السويدي جوناس آندرسون برصيد 43 نقطة، ويأتي ثانياً زورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك برصيد 28 نقطة، وثالثاً زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن برصيد 27 نقطة.

وسينضم إلى وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مدينة اولبيا محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمشاركة مع أعضاء الجهازين الفني والإداري ومتسابقي فريق فيكتوري استعداداً لخوض مراحل الجولة المرتقبة بداية من يوم غد والذي سيخصص لإجراء التجارب الحرة واختبار محركات الزوارق على مياه البحر الأدرياتيكي والتي ستبدأ الدوران بعد استكمال إجراءات التسجيل والفحص الفني المعتاد وتوزيعها على مجموعتين أ وب.

وتقام في اليوم الأول بعد غدٍ تصفيات أفضل توقيت بنظام المجموعتين أ وب لمدة 30 دقيقة لكل مجموعة على أن يتأهل 7 زوارق عن كل مجموعة لخوض سباق سرعة مدته 15 دقيقة في فترة بعد الظهيرة لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي فيما سيخصص اليوم الثاني (الأحد) للسباق الرئيسي وتسبقه التجارب للزوارق المتأهلة إضافة إلى منح 6 زوارق فرصة لحجز إحدى البطاقتين المتبقيتين لإكمال عدد الزوارق في السباق الرئيس الذي يجمع 16 زورقاً.

تفوق

وأعرب محمد عبدالله حارب عن أمنياته بالتوفيق لنجمي فريق فيكتوري قائدي الزورقين 3 و4 وكذلك سفراء رياضة الإمارات في فريقي أبوظبي والشارقة واللذين يشاركان بقوة في المحفل العالمي الكبير مبيناً أن الجميع يسعى لهدف واحد هو إعلاء راية الإمارات واستمرار التفوق الذي ظل يرسمه أبطالنا على الخارطة العالمية في هذه البطولة وكافة الفئات البحرية الأخرى.

وقال محمد عبدالله حارب إن تحضيرات فريق فيكتوري سارت على نحو جيد خلال الفترة الماضية بفضل دعم ومتابعة مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وجهود إدارة الفيكتوري حيث تم إجراء تجارب في شواطئ دبي على ظروف وكورس السباق المرتقب فيما ستتاح الفرصة للفريق ولجميع المشاركين من خلال التجارب الحرة قبل بداية الجولة.

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