«دورة الشيخة هند لألعاب السيدات» 9 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة الحادية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتهدف إلى استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة.

كما تم الإعلان عن موعد تنظيم الدورة التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل وتتضمن 7 ألعاب رياضية متنوعة هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الفنية التي نظمتها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي في مقر المجلس، بحضور حصة الكوس رئيس قسم رياضة المرأة، وتحدثت خلالها فوزية فريدون رئيس قسم الفعاليات المجتمعية في مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعلياء الصافي المنسق العام للدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وراشد الكلباني - مشرف ومدرب ميدان فزاع للرماية، بحضور منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلي اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة. وبدأ التسجيل للمشاركة انطلاقاً من يوم أمس ويستمر حتى 31 أكتوبر المقبل وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي.

لوائح

وتم خلال الورشة شرح اللوائح الفنية والتنظيمية .

وتدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم 9 نوفمبر المقبل في مركز دبي الدولي للبولينغ، يليها بطولة البادل التي تقام في نادي جست بادل خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، ثم بطولة الريشة من 13 إلى 16 نوفمبر وتقام منافساتها في نادي النصر الرياضي، ويقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات في مضمار ميدان يوم 17 نوفمبر .كما تقام بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون يوم 18 نوفمبر، تليها بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم يوم 19 نوفمبر، ويقام سباق الدراجات الهوائية 20 و 30 كيلومتراً يوم 20 نوفمبر في جزيرة نخلة ديرة، على أن يتم تكريم الفائزات في جميع البطولات في حفل الختام يوم 22 نوفمبر.

شروط التسجيل

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في 5 منافسات مختلفة كحد أقصى، ويسمح للموظفات وزوجات الموظفين وبنات الموظفات والموظفين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي بالمشاركة في فعاليات الدورة، وكذلك زوجات وبنات الموظفين العاملين بهذه الجهات.

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