بوهليبة يقتنص برونزية العالم في رماية أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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في أول مشاركة له انتزع أحمد بوهليبة لاعب منتخبنا الوطني لرماية أصحاب الهمم أول ميدالية برونزية في مسابقة التراب مختلط وقوف، ليسجل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات لاعبينا من أصحاب الهمم العالمية من خلال المشاركة في بطولة العالم النسخة التاسعة، والتي تستضيفها مدينة ليما عاصمة بيرو، والتي تحظى بمشاركة 260 رياضياً يمثلون 54 دولة.

واتسمت منافسات البطولة بالصعوبة في ظل وجود أبطال العالم، حيث تصدر النهائي اللاعب الإيطالي ناني جبريل تلاه في المركز الثاني اللاعب الإسباني كاستيلو ادريان.

من جهته، أهدى بطلنا أحمد بوهليبة هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، وقال: الدعم الكبير لرياضة أصحاب الهمم بشكل خاص كان له أكبر الأثر في استمرار التفوق الذي تشهده رياضة أصحاب الهمم.

كما توجه بالشكر للجنة البارالمبية الوطنية التي سخرت كل الإمكانات خلال الفترة الماضية وذللت كافة العقبات التي واجهتنا ولكل من شارك في تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى منصات التتويج، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين، وأن هذا المحفل العالمي محطة مهمة في إكسابنا العديد من الخبرات من خلال الاحتكاك بأبطال لهم وزنهم في رماية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن طموحات فرسان الإمارات كبيرة والقادم أفضل بإذن الله.

إنجاز

من جانبه، هنأ محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية بعثة منتخبنا الوطني لرماية أصحاب الهمم على الإنجاز، مؤكداً أن الجهود الكبيرة التي تكللت بالنجاح بفضل دعم قيادة الدولة الرشيدة والتي لولاها لما وصلنا اليوم إلى مصاف الدول المتقدمة في رياضة أصحاب الهمم.

مشيراً إلى أن لاعبينا دائماً على الوعد برفع علم الدولة في المحافل الدولية وأثبتوا وجودهم بإصرارهم وعزيمتهم، مبدياً فخره واعتزازه بالنجاحات الكبيرة التي حققها أبطالنا أصحاب الهمم، مباركاً للاعب أحمد بوهليبة على هذا الإنجاز، حيث تعد هذه المشاركة الأولى له، والتي تعد حافزاً قوياً لإعداد أبطال سيكون لهم الكلمة المسموعة في مختلف المحافل القادمة.



وقال الهاملي إن هذا الإنجاز يعد بكل المقاييس تتويجاً لكل الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية على كافة الصعد، للارتقاء برياضة أصحاب الهمم، ودفع عجلتها إلى الأمام في أعقاب ما قدمه «فرسان الإرادة» من مستويات جيدة ونجاحات كبيرة في المحافل الدولية.

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