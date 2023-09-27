النعيمي عضواً في «مسابقات كاراتيه آسيا»

المصدر: دبي - البيان

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اختار الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، لشغل عضوية لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد القاري، تقديراً لخبرته الواسعة، وكفاءته في تنظيم المسابقات، وهي المرة لأولى التي يتم فيها اختيار أحد أبناء الإمارات في اللجنة، ما يمثل نجاحاً إدارياً جديداً، يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها اتحاد الإمارات للكاراتيه، في مختلف المحافل الرياضية الخارجية.

وقدّم إبراهيم النعيمي، شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، لدوره المؤثر في إسناد المناصب الهامة إلى أبناء الإمارات، مثنياً على دور الاتحاد الآسيوي في منح الثقة للكفاءات المتميزة في القارة الصفراء.

ويعد إبراهيم النعيمي، من بين أبرز الكفاءات الرياضية الوطنية، حيث يشغل رئاسة لجنة المسابقات المحلية حالياً، وأمانة سر اللجنة التنظيمية الخليجية للكاراتيه سابقاً، ويتسلح بالعلم، كونه حاصلاً على ماجستير إدارة الأعمال، ودبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة IMD بسويسرا.

وهنأ اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، النعيمي، على اختياره لشغل عضوية لجنة التنظيم والمسابقات في الاتحاد الآسيوي للكاراتيه.

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