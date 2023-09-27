منتخب اليد يواصل تدريباته استعداداً للتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يواصل منتخبنا الوطني لكرة اليد حالياً تدريباته المكثفة وبمعسكر مفتوح، والذي يمتد لغاية 11 أكتوبر المقبل وعلى أرض العديد من صالات الرياضة في أندية النصر والوصل والعين والمدرسة الفرنسية بدبي.

والذي يأتي في سباق مع الزمن لتحضير جيد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ«أولمبياد باريس 2024»، خصوصاً أن لوائح التصفيات تؤهل خمسة منتخبات آسيوية لاستحقاقات الأولمبياد والمقررة خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، ومتبوعة بالمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 المقررة مطلع 2024.

على جانب آخر، أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة نبيل عاشور، وبناءً على توصية من لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد برئاسة فيصل الطواش، عن تعيين طارق إبراهيم محمد مساعداً للمدرب ومعداً بدنياً للاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، واعتباره ضمن الجهاز الفني والإداري والمكون من الفرنسي دانيلو برستوفاك، ومساعده الوطني خالد أحمد، والتونسي نور دمرجي مساعد المدرب للتحليل الفني، وخميس السويدي مدير المنتخب.

وبذلك ينتظم طارق إبراهيم لاعب الوصل السابق وأحد أجنحته المميزين بساحات اللعبة، والتي امتدت مسيرته لأكثر من 15 عاماً وعاصر جيلين من لاعبي أقوياء اللعبة بالقلعة الصفراء.

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