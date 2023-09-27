عادل الدليل: تكريمي في ملعب النصر وسام أعتز به

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب عادل الدليل الرميثي درّاج منتخبنا الوطني والنصر ولاعب كمال الأجسام سابقاً، عن سعادته بتكريم «العميد» له على هامش مباراة النصر والشارقة في الجولة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين.وقال الدليل لـ«البيان»: الدراجات الهوائية عشقي الأول والتكريم حافز يضاعف المسؤولية والتحدي في الفترة المقبلة عبر التخطيط لرحلات محلية وخارجية جديدة الهدف منها تعزيز الوعي بأهمية الرياضة في المجتمع، إضافة إلى نشر رسالة التسامح والمحبة بين شعوب العالم في الجولات التي أقوم بها من بينها رحلة شرق آسيا الأخيرة التي امتدت لمسافة نحو 1900 كلم من سنغافورة إلى ماليزيا ثم تايلاند استغرقت 29 يوماً.

وأكد الدليل أن سعادته تضاعفت بحضور ابنه أحمد التكريم من عبدالله سالم بن طوق رئيس شركة كرة القدم في نادي النصر، متوجهاً بالشكر إلى أسرة «العميد» وجميع القائمين على المبادرة التي تعكس حرص النادي على تكريم لاعبيه السابقين سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى.

خطة

وكشف الدليل عن خطته المقبلة بتنظيم رحلة من أمام برج خليفة إلى العين بمناسبة اليوم الوطني في الثاني من ديسمبر المقبل، وتبلغ مسافتها أكثر من 200 كلم ذهاباً وإياباً، مؤكداً أن الهدف من الرحلة المشاركة في العرس الوطني للدولة لرد الجميل للوطن الذي لا توفي حقه كل المبادرات.

وأعرب الدليل والذي مثل منتخب الإمارات ونادي النصر في الدراجات الهوائية عام 1987، وكلاعب كمال الأجسام في 1993 أن حلمه الكبير تنظيم رحلة بالدراجات تبدأ من مصر إلى الإمارات في فصل الشتاء وستبلغ مسافتها 4000 كلم وستتضمن المرور بالسعودية، لافتاً إلى أن طعم الإنجاز والفخر يزيل التعب الذي قد يشعر به بعد ختام كل رحلة يقوم بها.

شكر

وذكر الدليل أنه قام بالعديد من الرحلات على متن الدراجة الهوائية داخل الدولة وخارجها من أبرزها رحلة وطنية جاب فيها الإمارات السبع من سارية العلم في إمارة الفجيرة إلى سارية العلم في أبوظبي، وكانت بمثابة رسالة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على كل ما يقدمه سموه من أجل الوطن والمواطن.

موضحاً أن التخطيط المنظم يعتبر عاملاً مهماً في نجاح أي رحلة سواء بالدراجة أو السيارة أو السير على الأقدام، حيث يحرص تجهيز جميع متطلبات السفر من بينها اختيار وحجز الفنادق في خط سير الرحلة وتجهيز حقيبة الرحلة بالوجبات الكافية ومن بينها بعض الأكلات الشعبية التي حرص على إعدادها وتناولها في السفر.

وأشار الدليل إلى أنه من الطبيعي أن يواجه تحديات وصعوبات في الرحلة من بينها ظروف الطقس بعد هطول الأمطار بغزارة في بعض الأيام، إضافة إلى صعوبة ووعورة التضاريس في بعض الأماكن مما أجبره على النزول من الدراجة والسير على الأقدام لمسافة لا تقل عن 5 كلم، موضحاً أن كلمات الناس وكل من تابع الرحلة كانت بمثابة حافز لاستكمال الرحلة وقهر جميع التحديات خاصة بعد الأصداء الكبيرة للرحلة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الرياضي.

فوائد

وأكد دراج منتخبنا الوطني والنصر سابقاً أن رياضة الدراجات الهوائية من الرياضات الممتعة كما أنها تحمل فوائد لا تحصى كونها تسهم في تعزيز الجانب الصحي والبدني والنفسي، مؤكداً أن ممارسة الدراجات يعتبر أسلوب حياة بالنسبة له ويحرص على زيارة العديد من المناطق في دبي وبعض الإمارات والمدن الأخرى بالدراجة في فصل الشتاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز