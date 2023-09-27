قائمة الإمارات لبطولتي العالم تضم أبرز مواهب الغولف

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للغولف عن قائمة فريقي الرجال والسيدات الذي سيشارك في بطولتي العالم لمنتخبات الهواة 2023، الشهر المقبل.وتنطلق بطولة العالم للهواة الرجال «كأس أيزنهاور للرجال» في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل، بينما تقام بطولة العالم للهواة السيدات «كأس إسبيريتو سانتو للسيدات» في الأسبوع الذي يليه من 25 إلى 28 أكتوبر.ويضم الفريقان عدداً من أبرز المواهب الإماراتية والمقيمين على أرض الدولة، وسيقود فريق الرجال الإماراتي النجم أحمد سكيك، وسينضم إليه الفائز بوسام الاستحقاق للناشئين ريان أحمد، بالإضافة إلى الفائز بلقب بطولة روبرت روك أبوظبي 2023، توماس نيسبيت.

وقال سكيك: «إنه لشرف كبير أن أمثل بلادي في أي حدث، والقيام بذلك في أكبر حدث لفرق الهواة، خصوصاً على أرض الوطن، يجعل الأمر أكثر خصوصية»، وأضاف: «أنا متحمس لهذه الفرصة وفخور بالتواجد كقائد للفريق، لم أتمكن من خوض المنافسات كثيراً العام الماضي بسبب إصابتي، لذلك أنتظر هذا التحدي بفارغ الصبر».

حماس

ومن بين اللاعبات المتواجدات في صفوف فريق السيدات الإماراتي، جيمي كاميرو، الفائزة بلقب بطولة الشرق الأوسط لسلسلة فالدو 2023، وبطلة كأس التحدي الأفريقي 2022، وانتصار ريتش، ولارا الشايب التي فازت بلقب بطولتين في إنجلترا العام الماضي.

وقالت كاميرو: «يشرفني جداً أن أكون جزءاً من هذا الحدث، خصوصاً أمام جمهورنا المحلي، وأنا متأكدة أنني سأتعلم الكثير من هذا الأسبوع للمنافسات».

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