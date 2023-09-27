40 % نمو الفعاليات في «مجمع حمدان الرياضي»

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مجلس إدارة «مجمع حمدان الرياضي»، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، البطولات والمعسكرات التي تم تنظيمها في المجمع منذ بداية عام 2023، التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة، كما ناقش الاستعدادات لاستضافة المزيد من الفعاليات المقبلة والمعسكرات الدولية.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي برئاسة أحمد محمد بن شعفار رئيس مجلس الإدارة وحضور ناصر أمان آل رحمة نائب الرئيس، والأعضاء: بدر أحمد أنوهي، وطارق عبد الرحمن آل صالح، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي وعبد الله شهداد مدير المجمّع.

وتم في الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمّع مقراً لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يومياً وعلى مدار العام.

واستعرض الاجتماع النمو الكبير الذي شهده المجمع في استقطاب الفعاليات والبطولات الرياضية منذ بداية عام 2023، حيث شهد زيادة بنسبة 40 % في عدد البطولات والمعسكرات وعدد الرياضات التي استضافها مجمّع حمدان الرياضي منذ بداية العام الجاري، فقد وصل عدد الفعاليات إلى 55 فعالية رياضية متنوعة بعد أن كان 38 فعالية خلال العام الماضي.

وتتضمن الفعاليات تنظيم بطولات في 17 رياضة أولمبية وغير أولمبية إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة، هي السباحة، والسباحة الفنية، الغطس، وكرة الماء، والغوص، والغوص الحر، والهوكي تحت الماء، الأكواثلون، الدواثلون، المبارزة، الجمباز الإيقاعي، تنس الريشة، اللياقة البدنية، الدراجات الهوائية، الدريفتنغ، والخماسي الحديث، والترايثلون.

معسكرات الأندية

وتم الاطلاع على قائمة معسكرات الأندية والمعسكرات الدولية التي استضافها المجمع والأبطال الأولمبيين وأبطال العالم الذين اختاروا مجمّع حمدان ليكون مقراً لتدريباتهم استعداداً لأولمبياد باريس 2024 والبطولات المقبلة، حيث وصل عدد المعسكرات إلى أكثر من 20 معسكراً دولياً، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمّع مقراً لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يومياً وعلى مدار العام حيث وصل عدد الأكاديميات إلى 25 أكاديمية.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الخطة الاستراتيجية التجارية والخطة التشغيلية للمجمع بما يهدف إلى إيجاد أفضل السبل لزيادة الاستثمار التجاري وتعزيز الإيرادات في المجمع، ويضمن استمراريته للعمل بكفاءة وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وتم التأكيد على مواصلة العمل على الاستثمار الأمثل للموارد الذاتية وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز المكانة الدولية للمجمع بما يحقق استمرارية في نمو الفعاليات الدولية والإقليمية والمحلية التي تساهم في تطوير الرياضة وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية.

واستعرض الاجتماع خطة العمل خلال الفترة المقبلة وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع، وقائمة معسكرات الأندية والمنتخبات الخارجية التي ترغب في التدريب في المجمّع.

حيث استقبل المجمّع طلبات من عدد من المنتخبات والفرق من مختلف دول العالم لإقامة معسكراتها الدولية في المجمع استعداداً لخوض منافسات الألعاب الأولمبية المقبلة والبطولات الدولية الأخرى، لاسيما وأن المجمع قد أصبح وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات والرياضات الذين تدربوا في المجمع خلال الفترات السابعة وخاضوا معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية.

ومن بينهم فائزون بثلاث ميداليات ذهبية و5 فضية في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

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