جودو الإمارات يهدي العرب أول ذهبية في الآسياد

المصدر: هانغتشو – البيان

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نجح منتخبنا الوطني للجودو في رفع غلة ميداليات وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو الصينية، إلى 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضية و3 برونزيات. وتنظم هذه الدورة بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، يشاركون في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و481 مسابقة، وتقام منافساتها على 54 منشأة رياضية وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية.

فوز

فاز عمر ماجومدوماروف لاعب منتخبنا الوطني للجودو بالذهبية الإماراتية الأولى بالدورة بمسابقة وزن فوق 100 كغم عقب تغلبه على رحيموف تيمور لاعب طاجيكستان، وحصد جريجوري أرام لاعب منتخبنا الوطني للجودو الميدالية البرونزية عقب فوزه بمسابقة وزن تحت 90 كغم وتغلبه على نظيره الكوري الجنوبي هان جيوب، كما أضاف لاعبنا ظافر كوسوفو الميدالية البرونزية بوزن تحت 100 كغم عقب تغلبه على نظيره الياباني فيليب أرون ولف.

حصاد

بهذه الميداليات يرتفع حصاد الإمارات إلى 5 ميداليات مع نهاية اليوم الرابع من الدورة الآسيوية بهانغتشو في المركز الحادي عشر والأولى عربياً في جدول الترتيب العام الذي تتصدره الصين الدولة المستضيفة للحدث بإجمالي 95 ميدالية بواقع 53 ذهبية و29 فضية و13 برونزية، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بإجمالي 49 ميدالية بواقع 14 ذهبية و16 فضية و19 برونزية، وجاءت اليابان في المركز الثالث بإجمالي 47 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و20 فضية و19 برونزية.

إنجاز

من جانبه، توجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، على الإنجاز المشرف والتاريخي، والحصاد المتميز لمنتخب الجودو في الألعاب الآسيوية، بحصوله على 5 ميداليات ملونة في المنافسات المختلفة.

وأكد الدرعي أن الرياضة الإماراتية بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، تحقق الإنجازات الوطنية، برفع علم الإمارات في أكبر محفل آسيوي، وتخطو بثبات نحو تحقيق الأهداف الوطنية، بأبطال يمتلكون القدرة والعزيمة لبلوغ منصات التتويج.

وأضاف: فخورون بما تحقق في دورة الألعاب الآسيوية، وإنجاز المنتخب يتوج جهود الخطط الاستراتيجية، والرؤى المستقبلية التي حرصنا على تبنيها، ودعمها وتوفير أفضل الممارسات العالمية للوصول إلى هذه النتائج المميزة، ونتطلع إلى الحفاظ على طموحات التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

مشوار

على جانب آخر، خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة في مستهل مشواره أمام منتخب إيران وصيف النسخة الماضية من الألعاب في جاكرتا 2018، بنتيجة (81 – 57). ويواجه منتخبنا الوطني لكرة السلة نظيره الكازاخستاني في المباراة الثانية التي تقام غداً.

جولة

بدوره، أنهى سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني منافسات اليوم الأول بمسابقة الاسكيت برصيد 67 نقطة، إذ خاض الرامي 3 جولات من أصل 5 ويتبقى له جولتان اليوم، كما أنهى كل من عبدالله إبراهيم وياسمين تهلك رماة منتخبنا الوطني مسابقة البندقية الهوائية (مختلط) لمسافة 10 أمتار بإجمالي نقاط 620.

يخوض اليوم ثنائي منتخبنا الوطني للشراع عادل خالد وضحى آل بشر سباق «التوب تن» بفئتي الكا 7 والكا 6 على الترتيب.

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